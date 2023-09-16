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В МККК рассказали, какого решения организация ожидает по зерновой сделке

МККК: организация надеется на приемлемое решение по зерновой сделке

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Seth Perlman/AP

Глава делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Москве Борис Мишель заявил РИА Новости, что организация надеется на приемлемое решение по зерновой сделке.

Мишель указал, что МККК пристально следит за ситуацией вокруг инициативы, поскольку она влияет на миллионы людей, особенно проживающих в Сахельской зоне, а также на Ближнем Востоке, в частности в Йемене. Глава делегации МККК отметил, что организация будет надеяться на решение, которое поможет ситуации с продовольствием в Африке и на Ближнем Востоке.

«Мы будем приветствовать любую инициативу, которая поможет людям, страдающим сегодня», — указал Мишель.

До этого посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов заявил, что Россия множество раз давала понять, что дверь для восстановления зерновой инициативы открыта и Соединенным Штатам следует перейти к реальному снятию санкционных барьеров, а не тиражировать пустые инсинуации.

Руководитель Агентства по международному развитию (USAID) США Саманта Пауэр сообщала, что власти Соединенных Штатов пытаются помешать замещению украинского зерна на мировых рынках российским.

Ранее в Турции рассказали о работе над возобновлением зерновой сделки.

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