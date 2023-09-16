Стало известно, склько россиян готовы не покупать квартиру из-за низкого потолка

Подавляющее большинство покупателей новостроек в России — 93% — обращают внимание на высоту потолка в квартире. При этом 81% готовы отказаться от сделки, если сочтут высоту потолка недостаточной. Это следует из совместного опроса девелоперской компании TOUCH и риелторской «БЕСТ-Новострой», результаты которого поступили в редакцию «Газеты.Ru».

Только 7% россиян при покупке нового жилья не интересуются высотой потолков. Для 63% опрошенных минимально приемлемая высота потолка в квартире – 2,8 метра, еще треть покупателей нового жилья не готовы рассматривать квартиры с потолками ниже трех метров. При этом 82% респондентов не устраивает высота потолка в квартире, где они проживают.

Заплатить больше за квартиру с более высоким потолком готовы лишь 50% респондентов, другие 50% выбирают при прочих равных условиях квартиру подешевле, но с более низким потолком.

«Высокие потолки всегда считались неотъемлемым атрибутом статусного жилья и важным фактором, определяющим уровень комфорта. Однако в советское время потолки высотой три метра можно было встретиться только в «сталинках», и это были единичные в масштабах массовой застройки примеры, где высота потолка находилась как раз в районе 2,4-2,6 метров», – отметила основатель «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова.

Сейчас на первичном рынка в массовом сегменте средняя высота потолков составляет порядка 2,8 м, тогда как для новостроек бизнес-класса это рыночный минимум.

Компании провели опрос в сентябре 2023 года среди своих клиентов.

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