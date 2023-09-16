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Стало известно, в какие денежные приметы верят руководители компаний

«Актион»: почти треть российских гендиректоров верят в приметы, приносящие деньги

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Почти треть — 27% — гендиректоров российских компаний верят в приметы, которые приносят деньги. Это следует из опроса компании «Актион Управление» (входит в группу компаний «Актион»), результаты которого поступили в редакцию «Газеты.Ru».

35,7% гендиректоров не верят в приметы. Еще 37% по привычке соблюдают некоторые денежные приметы, хотя не суеверны.

Из тех, кто верят в приметы, 41,1% респондентов не свистят в помещении, 33,3% не передают деньги через порог, а 21,5% не выносят мусор вечером. 20, 5% верят, что, если голубь нагадил, это к деньгам. Еще 16,8% опрошенных всегда держат в кошельке бумажную купюру. 12,5% гендиректоров завели денежный талисман, 15,5% не ставят сумку на пол.

10,8% опрошенных не берут деньги из рук в руки. Не тратят деньги в день зарплаты и не поднимают рассыпавшуюся мелочь еще по 6,4% и 3,7% опрошенных соответственно.

43,1% респондентов верят, что, если чешется правая ладонь, будет встреча, а левая — к деньгам. 13,8% уверены, что успешные сделки нужно «обмывать». 3,4% опрошенных верят, что, если положить деньги под коврик в офисе, компанию ждет прибыль.

«Актион Управление» провел опрос в сентябре 2023 года среди 296 гендиректоров российских компаний.

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