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В Центробанке России рассказали, исчезнут ли в стране наличные деньги

Набиуллина заявила, что наличные деньги не исчезнут, спрос на них есть

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Пресс-служба Банка России/РИА «Новости»

Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции сообщила журналистам, что в России не исчезнут наличные деньги, поскольку на них есть спрос, передает ТАСС.

«Спрос на наличные сохраняется, хотя многие россияне предпочитают платить онлайн и картами», — отметила она.

Председатель ЦБ РФ указала, что использование цифрового рубля является добровольным процессом.

«Наличные в России есть и будут», — добавила Набиуллина.

Кроме того, Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк России при необходимости будет ужесточать регулирование выдачи ипотеки.

15 сентября Эльвира Набиуллина сообщила на пресс-конференции, что Банк России повысил ключевую ставку в том числе на фоне ослабления рубля.

Центробанк Российской Федерации на заседании совета директоров в пятницу повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 13% годовых. По данным ЦБ, инфляционное давление в российской экономике остается высоким.

Ранее аналитик Трифонов заявил «Газете.Ru», что не ожидает значительного повышения ключевой ставки.

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