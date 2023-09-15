Набиуллина заявила об отсутствии у Центробанка «психологической» границы курса рубля

Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров заявила, что у Центробанка нет какой-то «психологической» границы курса рубля для принятия решений, поскольку курс отечественной валюты плавающий, передает РИА Новости.

«Курс у нас плавающий, но мы учитываем, что динамика курса, его ослабление является проинфляционным фактором», — сказала она.

Набиуллина добавила, что ЦБ РФ реагировал повышением ключевой ставки на усиление инфляционных факторов.

«Среди которых значимую роль играл курс, но не только курс, а в том числе и ускорение кредитования, и так далее», — добавила председатель ЦБ.

Кроме того, Эльвира Набиуллина подчеркнула, что Центробанк не видит в текущем ослаблении курса рубля рисков для финансовой стабильности России.

Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции, что Банк России повысил ключевую ставку в том числе на фоне ослабления рубля.

Центробанк Российской Федерации на заседании совета директоров в пятницу повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 13% годовых.

Ранее аналитик Трифонов заявил «Газете.Ru», что не ожидает значительного повышения ключевой ставки.