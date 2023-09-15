Стал известен победитель конкурса «Лучшие цифровые решения для нефтегазовой отрасли»

Программный комплекс «РН-ВЕГА» стал победителем XIV конкурса «Лучшие цифровые решения для нефтегазовой отрасли» в номинации «Лучшая внутрикорпоративная разработка (коммерциализация в отрасли)», сообщает пресс-служба «Роснефти».

Торжественное награждение состоялось в Санкт-Петербурге на IX федеральном форуме Smart Oil & Gas.

ПК «РН-ВЕГА» разработан научным институтом «Роснефти» в Уфе. Программный комплекс позволяет проводить весь процесс интерпретации гидродинамических исследований скважин (ГДИС), начиная от подготовки «сырых» данных до выдачи заключения. К преимуществам ПО относятся высокие скорость и точность математического ядра.

Конкурс «Лучшие цифровые решения для нефтегазовой отрасли» проводится с 2009 года. Независимое жюри определяет самые значимые инновационные проекты в ИТ-области и промышленной автоматизации.