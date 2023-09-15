Роснефть открыла Центр по изучению карбонатных залежей углеводородов

Роснефть на базе своего научно-проектного блока создала Центр компетенций по изучению карбонатных залежей углеводородов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Профессиональное сообщество объединяет более 300 специалистов из 22 добывающих предприятий и 9 корпоративных научных институтов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экспертный центр будет разрабатывать инновационные методики определения характеристик карбонатных залежей на основе сейсмофациального, петрофизического и геолого-гидродинамического моделирования.

Кроме того, новый центр компетенций поспособствует оперативному обмену знаниями. Планируется, что наряду с применением новейших технологий исследований и освоения залежей это приведет к дальнейшему увеличению объемов добычи на месторождениях с карбонатными коллекторами.

Напомним, Роснефть ведет добычу углеводородного сырья из карбонатных пластов на ключевых активах в Восточной Сибири и Волго-Уральской нефтегазовой провинции. Актуальность глубокого геологического изучения и создания передовых методик обусловлена значительным добычным потенциалом таких залежей. Извлекаемые запасы нефти в карбонатных коллекторах оцениваются в 2,8 млрд т, что составляет 21 % запасов компании.