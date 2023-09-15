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Центробанк РФ повысил прогноз по инфляции в России на 2023 год

Центробанк РФ повысил прогноз по инфляции в России на текущий год до 6-7%

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Центральный банк России принял решение повысить прогноз по инфляции на 2023 год до 6—7%. Об этом сообщается на сайте финансового регулятора.

«Согласно обновленному прогнозу Банка России, по итогам года годовая инфляция сложится в диапазоне 6—7%», — говорится в заявлении.

При этом Центробанк подчеркивает, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к уровню 4% в следующем году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Также ЦБ РФ снизил прогноз роста ВВП на следующий год.

«Темп прироста ВВП составит 1,5—2,5% в 2023 году, 0,5—1,5% в 2024 году, 1,0—2,0% в 2025 году», — указывает Центробанк.

Кроме того, в Центральном банке Российской Федерации повысили прогноз темпов роста кредитования компаний на будущий год до 14-18% с 12-16%.

15 сентября Центробанк РФ на заседании совета директоров повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 13%. В ЦБ отметили, что инфляционное давление в российской экономике остается высоким.

Ранее власти Венгрии объяснили высокую инфляцию в стране.

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