На алтайском курорте Сбера открылась выставка известного российского скульптора

На алтайском курорте Сбера «Манжерок» открылась выставка «Трансформация» известного российского скульптора Даши Намдакова, сообщает пресс-служба банка. В ходе экспозиции автор впервые показал новую работу под названием «Дракон». Всего на выставке представлено 13 работ скульптора.

«Эта выставка — большое культурное событие не только для Алтая, но и для меня лично, потому что я давно знаком с Даши и в моей личной коллекции немало его работ. На мой взгляд, это потрясающий, поцелованный богом скульптор и художник, человек, который создает совершенно самобытные, ни на что не похожие вещи, заставляющие думать и вызывающие эмоции. Очень важно, что здесь, на Алтае, будут его работы. Он не первый раз на Алтае и так же, как и все мы, ощущает великую энергетику этих мест», — заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

В Сбере уточнили, что выставка продлится до 10 декабря. Она стала первой в серии запланированных выставочных проектов на территории курорта. По замыслу организаторов «Манжерок» должен стать не только местом для активного спорта и отдыха, но и мультикультурным пространством для объединения творческих людей.

«Алтай — это божественное место, центр вселенной. Здесь потрясающая культура и цивилизация. Коллекция, которая сюда приехала, небольшая, но это очень знаковые вещи. Я много выставок делал по всему миру, но сегодня мне особенно радостно быть на родине, в Сибири. Это самая ответственная моя выставка, ведь проще всего делать выставки где-нибудь за границей, где тебя никто не знает. А здесь все тебя знают, и это огромная ответственность», — отметил Даши Намдаков.

Напомним, Даши Намдаков — российский скульптор, художник и ювелир, член союза художников РФ, член-корреспондент Российской академии художеств. В основе его творчества — восточный колорит, традиции кочевых народов и современные символы. Он автор таких монументальных скульптурных комплексов, как «Центр Азии» в Туве, «Ханшаим» в Казахстане, «Хранительница» и «Казан» в Татарстане, «Золотая Шория» в Кемеровской области.