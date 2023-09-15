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На ВЭФ подписали соглашений почти на 4 трлн рублей

Трутнев: на ВЭФ-2023 подписали 373 соглашения на 3,818 трлн рублей

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На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в 2023 году было подписано 373 соглашения на 3,818 трлн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

«Подписано 373 соглашения на 3 трлн 818 млрд рублей», — сказал он.

При этом Трутнев уточнил, что на выходе столько проектов не будет реализовано, по его словам, число реализованных проектов составляет около 70%.

Также Трутнев отметил, что в форуме приняли участие более семи тысяч человек, представлявшие 62 страны мира.

12 сентября президент России Владимир Путин, участвуя в Восточном экономическом форуме, призвал сделать Россию самодостаточной, исключив изоляцию. По его словам, это касается в том числе сфер обороны и безопасности. Он пояснил, что будущее России зависит от всех россиян — от ученых, рабочих, работников сельского хозяйства и деятелей культуры, которые вносят свой вклад в развитие страны.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин оценил вероятность нового мирового экономического кризиса.

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