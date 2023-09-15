Власти Марокко предоставят прямую финансовую помощь лишившимся домов из-за землетрясения

Власти Марокко приступают к реализации программы по переселению людей, которые остались без жилья в результате разрушительного землетрясения 8 сентября. Как сообщается в коммюнике дворца, опубликованном после рабочего совещания, в котором участвовали король Мухаммед VI и некоторые члены правительства, предоставление прямой финансовой помощи пострадавшим станет одним из основных мероприятий. Об этом пишет ТАСС.

Межминистерская комиссия разработала и представила программу переселения, которая затрагивает около 50 тысяч полностью или частично разрушенных домов в пяти пострадавших провинциях. В соответствии с этой программой планируется временное переселение людей из зон землетрясения в места, где они смогут найти укрытие от холода и осадков.

Кроме того, государство предоставит каждому пострадавшему домохозяйству чрезвычайную помощь в размере 30 тысяч дирхамов (около $2,9 тыс.).

Ранее король Марокко Мухаммед VI сдал кровь для пострадавших в землетрясении 8 сентября. Сообщается, что монарх также посетил университетский больничный центр своего имени в Марракеше.

Ранее в Китае эвакуировали 200 тыс. человек из-за тайфуна.