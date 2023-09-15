Экономисты прогнозируют рост ключевой ставки

На очередном заседании Центрального банка экономисты будут выбирать между повышением и сохранением уровня ключевой ставки, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев считает, что единственной причиной повысить ключевую ставку станет обновление экономического прогноза регулятора.

«Однако и в этом вопросе есть несколько «реверсивных» факторов (например, уже реализованное повышение ставки на 450 б. п. с момента прошлого обновления прогноза в июле), которые могут ограничить инфляционные последствия от уже реализовавшегося потребительского бума», — пояснил Кошелев.

Директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов добавил, что на данный момент сложно наблюдать эффект от ранее принятых регулятором мер — лаг влияния решений ЦБ на экономику измеряется месяцами.

Эксперты сходятся во мнению, что возможное повышение ставки будет незначительным — с 12 до 13%.

Ранее стало известно, как решение Европейского ЦБ по ставке повлияет на курс евро/рубль.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о возможном повышение ключевой ставки ЦБ РФ 15 сентября.