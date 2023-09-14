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Fitch ожидает рост цен на уголь и золото в 2023-2026 годах

Fitch пересмотрело максимальные цены на золото и коксующийся уголь

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AP

Согласно данным, опубликованным на сайте Fitch Ratings, международное рейтинговое агентство увеличило прогнозы мировых цен на золото и коксующийся уголь до 2026 года. Об этом сообщается на сайте агентства Fitch.

Так, прогнозировавшиеся ранее $1800 за тройскую унцию, цена золота в 2023 году теперь ожидается на уровне $1900. Повышение связано с ростом котировок драгметалла с начала текущего года.

Цена коксующегося угля в 2023 году, по прогнозу Фитч, составит $250 за тонну по сравнению с ранее озвученными $220. Агентство ссылается на рост производственных расходов.

Также были скорректированы прогнозы на 2024-2026 годы. Так, для угля они составят $190, $180 и $170 за тонну против прежних $150. Fitch отмечает, что энергопереход не окажет существенного влияния на спрос на коксующийся уголь. Рост потребления стали также будет способствовать спросу на данный вид топлива.

Недавно стало известно, насколько Urals превысила санкционный ценовой потолок в августе.

Ранее минэнерго США внесло изменения в прогноз стоимости нефти марки Brent на 2023 год.

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