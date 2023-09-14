Румыния хочет увеличить объем транспортируемого украинского зерна

Премьер-министр Румынии Марвел Чолаку заявил, что Бухарест попытается в ближайший месяц нарастить объем транспортируемого через ее территорию украинского зерна с двух до четырех млн тонн. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Румыния должна помочь Украине экспортировать зерно, чтобы это осуществить в течение ближайшего месяца республика попытается увеличить объем перевозок через свою территорию с двух до четырех млн тонн.

До этого президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Болгарии Николая Денкова за отмену запрета на импорт сельхозпродукции после 15 сентября.

15 сентября истекает срок действия запрета ЕС на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины в Польшу, Словакию, Румынию, Болгарию и Венгрию. По данным зарубежных СМИ, Еврокомиссия не намерена его продлевать. Как заявлял польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, при таком сценарии Польша намерена запретить импорт украинских зерновых в одностороннем порядке.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.