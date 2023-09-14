Аналитик назвал причины роста цен на нефть

Устойчивый спрос на топливо стал причиной роста цен на углеводороды. Об этом в интервью RT сообщил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, комментируя известие о том, что стоимость нефти марки Brent превысила $93 за баррель впервые с 16 ноября 2022 года. По мнению эксперта, свою роль также сыграло сокращение предложения со стороны ОПЕК+.

«Дело в том, что дальнейшее сокращение добычи приведет к значительному дефициту поставок нефти в IV квартале. До сих пор этот эффект компенсировался увеличением поставок от производителей, не входящих в альянс, включая США, Бразилию и Иран. Однако теперь он проявит себя по максимуму и может привести к значительному дефициту на рынке», — объяснил Деев.

Сейчас, по его словам, крупные игроки стремятся сделать запасы нефти, поэтому вслед за Brent начнут расти в цене и другие марки.

14 сентября стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent в 13:49 по мск превысила отметку в $93 за баррель. По состоянию на 14:00 по мск она продолжила рост до $93,07 (+1,25%). В это же время WTI подорожала на 1,32%, до $89,69 за баррель.

Ранее агентство Bloomberg предсказало крупнейший дефицит нефти на мировом рынке с 2007 года.