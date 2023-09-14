Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

60% российских компаний получили запросы на индексацию зарплат в валюте

Forbes: 60% фирм РФ получили жалобы от иностранных сотрудников на зарплату

close
100%
Depositphotos

Более 60% российских компаний в августе получили запросы от зарубежных сотрудников об индексации зарплат на фоне ослабления рубля. Об этом свидетельствуют данные опроса рекрутинговой платформы HeadHunter, проведенного по заказу Forbes.

По данным HH, лишь 23% компаний планируют пойти навстречу работникам и проиндексировать зарплаты. Столько же решили привязать выплаты в рублях к доллару или евро. Еще 23% отказались предпринимать какие-либо действия.

В опросе приняли участие 112 компаний из сфер IT, недвижимости, торговли и других. У 55% из них часть сотрудников трудится за рубежом — в основном в СНГ, на Ближнем Востоке и в ЕС.

Более трети опрошенных бизнесов платят зарубежным сотрудникам в рублях, столько же — в валюте страны работы. 18% компаний выплачивают зарплату в долларах, 3% — в евро. После запросов об индексации 5% работодателей решили сменить валюту выплат.

В августе доллар впервые с марта 2022 года превысил отметку 100 рублей, а евро — 111 рублей. В ответ ЦБ экстренно повысил ключевую ставку до 12%, что помогло укрепить рубль. Однако аналитики не исключают, что курс доллара может снова превысить 100 рублей.

Ранее стало известно, что в МИД России считают доллар «проблемной» валютой.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях