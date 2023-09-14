60% российских компаний получили запросы на индексацию зарплат в валюте

Более 60% российских компаний в августе получили запросы от зарубежных сотрудников об индексации зарплат на фоне ослабления рубля. Об этом свидетельствуют данные опроса рекрутинговой платформы HeadHunter, проведенного по заказу Forbes.

По данным HH, лишь 23% компаний планируют пойти навстречу работникам и проиндексировать зарплаты. Столько же решили привязать выплаты в рублях к доллару или евро. Еще 23% отказались предпринимать какие-либо действия.

В опросе приняли участие 112 компаний из сфер IT, недвижимости, торговли и других. У 55% из них часть сотрудников трудится за рубежом — в основном в СНГ, на Ближнем Востоке и в ЕС.

Более трети опрошенных бизнесов платят зарубежным сотрудникам в рублях, столько же — в валюте страны работы. 18% компаний выплачивают зарплату в долларах, 3% — в евро. После запросов об индексации 5% работодателей решили сменить валюту выплат.

В августе доллар впервые с марта 2022 года превысил отметку 100 рублей, а евро — 111 рублей. В ответ ЦБ экстренно повысил ключевую ставку до 12%, что помогло укрепить рубль. Однако аналитики не исключают, что курс доллара может снова превысить 100 рублей.

Ранее стало известно, что в МИД России считают доллар «проблемной» валютой.