В Госдуме исключили повышение ключевой ставки ЦБ

Центробанк не станет поднимать ключевую ставку на ближайшем заседании, запланированном на завтра, убежден зампред комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов. Однако это не значит, что до конца года повышения больше не будет, отметил он в пресс-центре НСН.

«Лично я не думаю, что завтра они (ЦБ – прим.ред) примут решение увеличить [ставку], но это не значит, что ставка не будет повышена в этом году. Пока рынок переваривает предыдущее повышение ключевой ставки, как делается коррекция в кредитной сфере, по процентам по депозитам в банках», – отметил депутат, добавив, что государство сейчас борется с ростом реальной инфляции.

Напомним, 15 августа Банк России провел внеочередное заседание, на котором повысил ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых. В начале сентября в ЦБ заявил о наличии оснований для нового повышения ключевой ставки.

Аналитики ранее прогнозировали рост ставки до 14% годовых, отмечая, что ужесточение денежно-кредитной политики окажет поддержку курсу рубля.