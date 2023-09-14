ЕЦБ продолжил повышать ставки

Европейский центральный банк повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов по итогам заседания 14 сентября. Об этом сообщается в пресс релизе регулятора.

По итогам заседания ЕЦБ принял следующие решения: базовая ставка по кредитам увеличена до 4,5%, ставка по депозитам — до 4%, ставка по маржинальным кредитам — до 4,75%. Это десятый раз подряд, когда регулятор принял решение повысить ставки.

По оценкам ЕЦБ, процентные ставки достигли уровня, который в течение длительного времени будет способствовать возвращению инфляции к целевому уровню в 2%. Регулятор намерен удерживать ставки на текущих уровнях так долго, как это потребуется.

ЕЦБ начал повышать ставки в июле 2022 года впервые за 11 лет на фоне всплеска инфляции в еврозоне до максимальных 8,6%. До этого регулятор поднимал ставки как минимум на 50 базисных пунктов на каждом заседании. Однако в сентябре Центробанк Европы замедлил темпы ужесточения денежно-кредитной политики, повысив ставку лишь на 25 б.п. На инфляцию влияют антироссийские санкции наложенные ЕС в начале 2022 года, которые изменили налаженные логистические цепочки.

Ранее ЕК сообщила об обесценивании вкладов европейцев примерно на 11% за 16 месяцев.