Польские фермеры потребовали ограничить импорт украинской малины

Польские производители малины заявляют о значительных убытках из-за наплыва дешевой украинской ягоды и призывают ограничить ее ввоз в страну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местных фермеров.

Из-за дешевизны украинской продукции польские производители вынуждены продавать собственную малину по себестоимости или даже ниже. Это ставит под угрозу их бизнес. На варшавском рынке малину продает Кшиштоф из Люблинского воеводства. Чтобы хоть как-то окупить расходы, ему пришлось лично привозить и продавать ягоды в столице из-за катастрофически низких оптовых цен, пишет издание. По его словам, оптовики закупают малину по 4-3,5 злотых за кг, в то время как в прошлом году цена составляла 15 злотых.

Другой фермер Адам из окрестностей Варшавы также считает причиной обвала цен импорт дешевой украинской малины. «На Украине оптовики скупают малину по цене 20 гривен ($0,54) за килограмм. Есть цены выше, есть цены ниже, все зависит опять же от сорта и качества, но расклад примерно такой. В некоторых регионах Украины доходит до 15 гривен ($0,41) за килограмм из-за низкого качества, рассказал агентству фермер. При этом конкурировать с массовым притоком ягод из-за границы фермеры просто не могут.

По мнению польских фермеров, выходом из положения может стать только запрет на ввоз украинской малины или существенные ограничения импорта, чтобы спасти национальную ягодную отрасль.

В начале недели правительство Польши отказалось от ввоза украинского зерна.

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