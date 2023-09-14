В России зафиксировали всплеск спроса на ипотеку

В России выдачи ипотеки в августе повысились на 10–50% и обновили рекорд. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на статистику крупнейших банков.

По итогам прошлого месяца кредиты на жилье получили 35,3 тыс. клиентов, а общий объем сделок приблизился к 180 млрд рублей, что на 46% больше июльских показателей, рассказали в ВТБ. Основная доля — 52% — пришлась на стандартные программы в рамках которых россияне покупали вторичные квартиры, уточнили в банке.

Рост показателей отметили также в банке «Санкт-Петербург», там выдачи выросли на 25% по сравнению с июлем. В Росбанке был зафиксирован рост на 21,6% в денежном выражении и на 23,6% в количественном. Особенно подскочил спрос на госпрограммы: по ним объем предоставленных кредитов к концу августа поднялся на 70% по сравнению с началом месяца, отметили в Росбанке.

Рост объема кредитов на жилье в ПСБ увеличился на 13%, а в Совкомбанке — на 10% в августе по сравнению с июлем.

Россияне торопились с получением жилищных кредитов, пока финансовые организации не подняли ставки вслед за ключевой, пояснили опрошенные газетой эксперты. Несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики, по итогам 2023 года темпы оформления ипотеки сохранятся на рекордных уровнях, считают собеседники.

15 августа Центробанк РФ повысил ключевую ставку на 350 базисных пунктов до 12% годовых. До этого ставка была увеличена на 100 базисных пунктов 21 июля.

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