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Российская сеть re:Store изменит свое название

Российская сеть re:Store расширит ассортимент и будет называться restore:

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Российская сеть магазинов техники Apple расширит ассортимент товаров техникой других производителей, поменяет логотип и название, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз компании.

«Restore: (входит в Inventive Retail Group) впервые с начала своей работы на рынке объявила об изменении стилистической и смысловой концепции бренда», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что первым магазином в новой концепции будет магазин сети, открывшийся 14 сентября на улице Неглинная 8/10 в Москве.

В компании сообщили, что изменения затронут логотип, оформление витрин и формат выкладки товаров. Сеть перейдет из монобрендового формата в мультибрендовый. Уже сейчас в магазинах restore: представлены товары разных производителей.

До этого газета «Известия» писала, что в России к концу лета цены на продукцию Apple и других брендов могут вырасти на десять процентов. Прогноз обусловлен ожидаемым повышением курса доллара.

Ранее iPhone 12 попал под угрозу запрета во Франции из-за опасного излучения.

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