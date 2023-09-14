Стало известно о планах рестораторов поднять цены на меню

Российские рестораны осенью поднимут цены на 15-20%. Об этом сообщает газета »Известия».

Это объясняют ростом стоимости ингредиентов для приготовления блюд — как отечественных, так и зарубежных, а также удорожанием транспортных услуг и топлива. В ряде сетей общепита планируют избежать значительного роста цен путем корректировки меню.

На этом фоне гендиректор консалтинговой компании Restcon Елена Перепелица заявила, что рост цен в ресторане приведет к кратковременному снижению спроса, который в дальнейшем восстановится по мере роста зарплат вслед за инфляцией.

До этого Мостуризм заявил о росте посещаемости ресторанов более чем на треть.

13 августа стало известно, что стоимость пюре с котлетой в РФ достигла максимума с июня 2022 года.

Уточняется, что в 2022 году был достигнут максимум цен на необходимый для приготовления двух порций этого блюда набор из 400 гр мясного фарша, куриного яйца, луковицы, четырех картофелин, 50 гр сливочного масла, 25 мл растительного масла, зелени и соли. В 2022 году этот максимум составил 262 рубля.

Ранее из сочинского ресторана стали доставлять еду в Москву на бизнес-джете.