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В «Аэрофлоте» рассказали о планах по введению мокрого лизинга

Гендиректор «Аэрофлота» Александровский заявил о планах ввода мокрого лизинга

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил о планах введения в компании практики мокрого лизинга и овербукинга. Заявление было сделано Александровским на брифинге в ходе Восточного экономического форума, передает ТАСС.

Сообщается, что соответствующие переговоры авиакомпания ведет с Минтрансом.

Мокрый лизинг — практика предоставления авиакомпанией самолета с полным экипажем, техническим обслуживанием и страхованием в почасовую аренду.

Овербукинг — практика продажи количества билетов, превышающего число мест на самолете, с целью максимизировать прибыль и застраховать компанию от убытков в случае неявки пассажиров. Пассажиры, которым не хватило места на борту, имеют право на получение компенсации, при этом перевозчик обязан предоставить пассажиру место на следующий рейс, а также еду и напитки и при необходимости ночлег в период ожидания.

Также он сообщил о планах вернуть услугу подключения к сети интернет на борту самолетов авиакомпании.

Ранее в Шереметьево задержали босую бортпроводницу «Аэрофлота», скакавшую по машинам.

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