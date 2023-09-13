В Гильдии риелторов рассказали, как «ужесточение» льготной ипотеки отразится на россиянах

Увеличение размера первоначального взноса по льготной ипотеке в России положительно отразится на деятельности банка, но не на заемщиках. Об этом kp.ru сказал вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев.

Он пояснил, что многие семьи в России и до этого момента не могли накопить на первый взнос для получения ипотеки.

«Это увеличение безусловно преследует интересы устойчивости банковской системы и надежности функционирования банковской системы в сфере ипотечного кредитования. Увеличение размера первого взноса дает банку больше гарантий, что человек не откажется от платежей по ипотеке. Потому что если квартира вдруг упадет в цене, например, на 25%, то человеку при первом взносе 15% будет выгодно отказаться от дальнейшей выплаты процентов по этой квартире. Он может отдать ее банку и сказать: «Спасибо, я себе куплю квартиру дешевле». Банку такое приобретение невыгодно: квартира-то подешевела», — сказал эксперт.

При этом Апрелев добавил, что повышение первого взноса не означает, что российские банки ожидают падения цен на рынке недвижимости. Однако, по его словам, это решение однозначно приведет к тому, что у льготных категорий граждан уменьшится возможность приобрести квартиру, потому что далеко не все смогут накопить на первый взнос.

13 сентября правительство России приняло решение увеличить минимальный размер первоначального взноса по ипотечным программам с государственной поддержкой с 15 до 20%. Постановление, датированное 9 сентября, вступило в силу с этого дня, вводя новые условия для ипотечного кредитования. Согласно документу, субсидии, предоставляемые банкам для финансирования ипотеки по государственным программам, снижаются на 0,5 процентного пункта.

Ранее стало известно, как «ужесточение» ипотеки отразится на стоимости квартир.