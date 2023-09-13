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Мосбиржа готова компенсировать убытки

Мосбиржа заявила о готовности компенсировать убытки из-за сбоя на срочном рынке

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Московская биржа сообщила, что торговая площадка готова рассмотреть в приоритетном порядке запросы участников о компенсации понесенных из-за сбоя убытков. Об этом сообщается на сайте Мосбиржи.

Напомним,13 сентября, на Московской бирже была приостановлена торговля на срочном рынке из-за технического сбоя. Ошибка в работе торгово-клиринговой системы срочного рынка не связана с обновлением функционала и проявилась впервые, уточнила торговая площадка.

Как сообщила биржа, сбой привел к нарушению целостности данных о сделках, поэтому пришлось тéxнически отменить все сделки с 8:50 до 9:30 по московскому времени. К 13:30 торговля на срочной секции была восстановлена в полном объеме.

Биржа проинформировала участников о случившемся и мерах по исправлению ситуации. Совокупный размер потенциальных убытков оценивается как незначительный и не повлияет на деятельность биржи, отмечается в сообщении.

Подобные инциденты уже имели место ранее. Так, в 2015 году было 11 сбоев, один из которых затронул сразу 3 секции и длился 2 часа. В 2018 году торги приостанавливались на один час из-за некорректной работы серверов. В сентябре 2022-го торги валюты и металлов пришлось остановить более чем на полтора часа.

В начале августа Банк России и Мосбиржа опровергли информацию об остановке торгов долларом.

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