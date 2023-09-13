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Сбер увеличил число торговых точек снятия наличных с карты

Количество торговых точек снятия наличных при покупке достигло 28 тысяч

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Depositphotos

Количество торговых точек, где можно снять наличные с карты Сбера при покупке, достигло 28 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Такие точки находятся почти во всех субъектах РФ. К 2026 году банк планирует расширить сеть подобных точек до 60 тысяч.

«За один раз можно снять до 5 тыс. рублей — вместе с покупкой на любую сумму. Число снятий не ограничено. При снятии средств с карт Сбера комиссия не взимается — сервис бесплатный», — говорится в сообщении.

Отмечается, что снять наличные можно в ближайшей торговой точке, подключенной к сервису Сбера. На кассе, где есть возможность получить наличные, будет размещена наклейка «Здесь можно снять деньги с карты при покупке».

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Сбере назвали количество переводов с бизнес-карт физлицам. С момента запуска сервиса «Моментальные переводы» от Сбера российские предприниматели перевели клиентам-физлицам почти 300 млрд рубле.

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