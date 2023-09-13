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Россиянам объяснили причины ослабления курса рубля

Финансист Бабин: курс рубля снизился из-за исчерпания продавцов доллара и евро

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Игорь Руссак/РИА Новости

Исчерпание продавцов долларов и евро на бирже, а также высокий спрос на валюту стали причинами ослабления курса рубля на торгах в среду. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Давление на рубль может оказывать исчерпание основной массы продавцов иностранной валюты. Они активно избавлялись от долларов и евро на фоне заявлений властей по поводу того, что экономически оправданный курс рубля находится выше, поэтому возможны новые меры по его повышению. Пока меры не реализованы, а спрос на инвалюту остается стабильно высоким, поэтому рубль возобновил ослабление», — объяснил Бабин.

Курс рубля в начале торговой сессии пытался укрепиться, но вскоре перешел к активному ослаблению. Доллар достигал 96,8 рубля, евро — 104 рубля, юань приближался к 13,3 рубля. Затем рубль вернул часть утраченных позиций, однако во второй половине торгов возобновил нисходящую динамику.

Накануне курс рубля резко укрепился, нацвалюта вышла в плюс с понедельника. Курс доллара падал ниже 93 рублей, евро — 100 рублей. Бабин сказал «Газете.Ru», что обвал курсов доллара и евро начался после их продажи инвесторами.

«Газета.Ru» проинформировала, что будет с курсом рубля в ближайшее время.

Ранее Греф посоветовал россиянам не хранить деньги в долларах и евро.

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