ЕС снял персональные санкции с четырех россиян

Европейский союз решил снять санкции с четверых граждан России, против которых ранее были введены ограничения из-за «угрозы и подрыва территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». Об этом сообщает Совет ЕС.

«В контексте пересмотра санкций Совет также решил не продлевать санкции в отношении четырех лиц», — сказано в сообщении.

Меры перестанут действовать с 15 сентября 2023 года. В то же время Евросоюз продлил действующие с 2014 года персональные санкции против почти 1,8 тыс. граждан России и организаций до 15 марта 2024 года. В документе не указаны фамилии россиян, с которых сняты санкции.

Накануне сообщалось, что ЕС исключит из санкционного списка российских бизнесменов Григория Березкина, Александра Шульгина, Фархада Ахмедова. Срок действия ограничений истекает 15 сентября.

6 сентября стало известно, что суд Евросоюза снял санкции с экс-главы Ozon Александра Шульгина. Решение вступит в силу через два месяца, в течение которых Совет ЕС может подать апелляцию. Это стало первым подобным прецедентом: в прошлом ограничения Евросоюза снимали только с родственников попавших под санкции бизнесменов. Как Шульгину удалось отстоять свои права читайте в материале «Газета.Ru».

Ранее в Еврокомиссии сообщали, что въезд в ЕС из России на личной машине подпадает под санкции.