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В Венгрии анонсировали расширение запрета экспорта сельхозпродукции с Украины

Минсельхоз Венгрии договорился с 4 странами ужесточить экспорт с Украины

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Lucio Tavora/Global Look Press

Минсельхоз Венгрии договорился с аналогичными ведомствами из еще четырех стран ЕС ужесточить экспорт сельскохозяйственной продукции с Украины, сообщает РИА Новости.

«Мы договорились с румынским, болгарским и словацким коллегами, что, если не будет решения Брюсселя о продлении моратория, мы продолжим поодиночке в рамках национальных компетенций. Мы хотели бы согласовать этот процесс», — заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.

Министр отметил, что в случае успеха согласования, Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия планируют расширить список запрещенных к ввозу видов продукции с Украины с четырех имеющихся пунктов. Список Надь пообещал представить позднее.

Ранее стало известно, что пять стран ЕС намерены продлить запрет на импорт украинской агропродукции.

Это Польша, Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия — страны считают, что украинская продукция уничтожает их собственные рынки.

Ранее министр Польши по делам Европы Шимон Шинковский заявил, что его страна прилагает «много усилий» для продления запрета на импорт украинского зерна в страны Евросоюза.

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