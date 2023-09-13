Стали известны последствия повышения первого взноса по льготной ипотеке

Повышение первоначального взноса по льготной ипотеке с 15% до 20% охладит рынок жилищного кредитования. Также россияне начнут более вдумчиво и осознанно подходить к вопросу покупки жилья, а риски и дефолтность банков по ипотечным кредитам снизятся. Такие три последствия решения правительства России в беседе с «Газетой.Ru» назвала основатель и владелец инвестиционного агентства недвижимости Bestate, финансовый советник ЦБ РФ Татьяна Бунегина.

«Рост числа ипотечных сделок может замереть. Затем все участники рынка адаптируются, войдут в привычную колею, и рынок ипотеки продолжит развитие. То же касается и рынка недвижимости: он сейчас набирает обороты. В долгосрочной перспективе спрос на покупку недвижимости не снизится из-за увеличения первоначального взноса», — уточнила она.

По словам Бунегиной, люди хотят и готовы покупать жилье и другие помещения. Как показывает опыт прошлых лет, покупатели адаптируются к изменениям и будут прибегать ко всем актуальным способам покупки недвижимости, считает она. Но совершать покупки, по ее мнению, россияне начнут более осознанно.

«Повышение взноса с 15 до 20% не сможет существенно изменить спрос на рынке недвижимости. 5% – это относительно небольшая разница, когда речь идет об уже существующем первоначальном взносе. В сложных экономических периодах увеличиваются темпы инфляции, повышается ключевая ставка, а с ними растет и дефолтность по кредитам, и государство принимает меры для урегулирования этого вопроса», — объяснила она логику властей.

В среду сообщалось, что правительство России решило увеличить первоначальный взнос по льготной ипотеке с 15% до 20%. Накануне президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил о наличии «определенных рисков для экономики из-за льготной ипотеки».

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