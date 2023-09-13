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В Германии забеспокоились из-за упадка в строительной отрасли

Das Erste: строительная отрасль ФРГ переживает серьезный кризис

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Depositphotos

Строительная отрасль Германии оказалась в кризисном положении. Об этом пишет издание Das Erste.

В материале приводятся слова руководителя Центрального объединения ремесленных предприятий ФРГ Йорга Диттриха. По его мнению, данная отрасль немецкой экономики «стремительно мчится в стену».

Как сказал специалист, строительство является ключевым сектором для квалифицированных рабочих. В соответствующих компаниях работают порядка 2,33 млн жителей страны, подчеркнул он.

Диттрих пояснил, что многие инфраструктурные проекты уже долгие годы находятся в работе. Финансирование на их реализацию было выделено еще несколько лет назад, но завершить строительство никак не удается.

«Если политики не примут контрмеры, это выразится в сокращении мощностей», — добавил глава объединения.

В то же время новые проекты почти не получают инвестиции, подчеркнуло издание. Как сказал Диттрих, вне зависимости от заявлений властей федеральная программа финансирования оказалась лишь «каплей в море».

1 сентября агентство Reuters опубликовало результаты исследования, проведенного Институтом демоскопии Алленсбах. Целью специалистов было выяснить, как жители Германии относятся в проводимой правительством политике в сфере экономики. При этом около 50% респондентов заявили, что не верят в способность страны сохранить позицию одной из ведущих мировых экономик.

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