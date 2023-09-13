Греф рассказал, в чем хранит сбережения

Глава Сбербанка Герман Греф отметил, что сформировал сбалансированный портфель сбережений 60 на 40. То есть 60% приходится на облигации, а 40% — на акции. Своей стратегией он поделился в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

По словам Грефа, больше всего в 2023 году он заработал на бумагах самого Сбербанка.

«У меня сбалансированный портфель. Я не гонюсь за высокой доходностью, у меня примерно 60 на 40: 60% я инвестирую в облигации, 40% — акции. И эти различные инструменты инвестирую в индексы на акции и в сами бумаги, ну и в Сбербанк, естественно. Больше всего в этом году я заработал на Сбербанке», — подчеркнул Греф.

До этого «Газета.Ru» рассказала, как сохранить и приумножить сбережения в 2023 году. Руководитель направления инвестиционной аналитики «Ренессанс Банка» Роман Чечушков рассказывал «Газете.Ru», что инвестору лучше разнообразить портфель: например, 60% облигаций на 40% акций или 80% облигаций и 20% акций. Главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк подчеркивала, что облигации надежных эмитентов с погашением через один-два года или ОФЗ могут стать хорошим вариантом для сбережений на срок более полугода.

Ранее Греф оценил меры российских властей для стабилизации курса рубля.