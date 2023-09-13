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Греф рассказал, что будет со Сбербанком в 2024 году

Герман Греф ждет позитивного 2024 года для Сбербанка

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Следующий год будет позитивным для Сбербанка, считает глава кредитной организации Герман Греф. Своими ожиданиями он поделился в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

«У нас в принципе регулярный бизнес развивается очень позитивно, мы наращиваем и количество клиентов, и наши активы, и наша доля рынка растет практически по всем продуктам. Поэтому с точки зрения бизнеса мы настроены оптимистично и думаем, что следующий год, вероятней всего, будет позитивным для нас», — отметил Греф.

Сбербанк по итогам января-августа 2023 года заработал 999 млрд рублей чистой прибыли по российским стандартам. Комментируя результаты банка, Греф отметил, что кредитный портфель вырос почти на 18% с начала года, а в августе, несмотря на отпускной сезон, клиентская активность осталась на высоком уровне. Сбер поднял ставки по вкладам – максимальная ставка поднялась до 12%. В результате средства физических лиц выросли почти на 2% за прошедший месяц, уточнил глава Сбера.

Проанализировав отчетность Сбербанка, главный аналитик ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий сказал, что кредитная организация демонстрирует опережающий рост. По его словам, отчет показывает силу бизнеса Сбера даже в текущих условиях, когда идет рост инфляции, увеличение ключевой ставки, а также происходит ослабление курса рубля. Банк продолжает наращивать кредитный портфель, а также демонстрирует опережающий рост по всем метрикам, подытожил Донецкий.

Ранее Греф оценил меры российских властей для стабилизации курса рубля.

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