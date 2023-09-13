Россия и Турция начали активно обсуждать переход на нацвалюты в расчетах

Россия и Турция приступили к активному обсуждению расширения сфер для перехода на нацвалюты — рубли и лиры — при взаиморасчетах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в администрации президента Турции Рэджепа Тайипа Эрдогана.

«Мы сейчас активно обсуждаем с нашими российскими партнерами те сферы, в которых мы можем перейти в нацвалюты. Вы знаете, что процесс начался в энергетическом секторе, в нашем взаимодействии по газовым закупкам», — объяснил собеседник агентства.

По его словам, экономические отношения между Москвой и Анкарой развиваются во всех областях, а переход на нацвалюты в расчетах был поручением лидеров двух стран.

«Процесс (перехода на рубли и лиры в расчетах — «Газета.Ru») будет непростым, но главное, что есть политическая воля и конкретные задачи», — подчеркнул источник.

В начале сентября президент России Владимир Путин по итогам переговоров с турецким лидером заявил о появлении тенденции к использованию нацвалют в расчетах между двумя странами и падении доли расчетов в долларах и евро. Эрдоган также подчеркнул важность перехода на лиры и рубли в двустороннем взаимодействии. Перед переговорами лидеров стран главы центральных банков Турции и России Хафизе Гайе Эркан и Эльвира Набиуллина обсудили расчеты в рублях и лирах в рамках двусторонней торговли.

Объем операций по импорту и экспорту между Турцией и Россией в рублях за семь месяцев текущего года вырос на 230% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщала турецкая газета Aydinlik со ссылкой на данные госстатистики. Рублевый экспорт из Турции вырос на 181% по сравнению с прошлым годом и составил $428 млн, импорт из России увеличился на 352% и достиг $267 млн.

Ранее Турция резко увеличила закупки российского угля.