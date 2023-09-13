Кабмин увеличил до 20% первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой

Правительство России приняло решение увеличить минимальный размер первоначального взноса по ипотечным программам с государственной поддержкой с 15 до 20%. Эта информация размещена в опубликованном постановлении на интернет-портале правовой информации.

Постановление, датированное 9 сентября, вступило в силу с этого дня, вводя новые условия для ипотечного кредитования. Согласно документу, субсидии, предоставляемые банкам для финансирования ипотеки по государственным программам, снижаются на 0,5 процентного пункта.

Ранее, 5 сентября, директор департамента финансовой политики Министерства финансов России Иван Чебесков заявил, что правительство обсуждает повышение минимального размера первоначального взноса для льготной ипотеки до 20%.

Согласно информации газеты «Коммерсантъ», средние процентные ставки по ипотечным программам банков приблизились к отметке в 14% годовых. В свою очередь, ставки по льготной ипотеке, поддерживаемой государством, составляют примерно половину от банковских программ.

Ранее ипотечный брокер Дмитрий Ракута в эфире НСН прокомментировал планы правительства России ужесточить условия выдачи льготной ипотеки. По его словам, у Минфина к концу года заканчиваются средства, выделенные на эти цели.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.