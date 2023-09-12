Альфа-Банк выпустил игру для предпринимателей

В России запустили первую интерактивную онлайн-игру для предпринимателей «Время бизнеса», интегрированную в интернет-банк и приложение Альфа-Бизнес. Об этом сообщает пресс-служба Альфа-Банка.

Предполагается, что игра освежит знания об истории развития предпринимательства в России и мире. Для участия необходимо за 200 секунд расставить 10 событий в хронологическом порядке. При этом каждому бизнесу полагается свое время. Справившиеся участники получат возможность выиграть призы. Отмечается, что каждый день есть одна попытка сыграть. Игра продлится до 31 октября.

«Мы каждый раз предлагаем предпринимателям лучшие условия для бизнеса – льготные тарифы, выгодные предложения, открываем фонд немалого бизнеса для развития, делаем Альфа-Конфу по всей стране и каждый день запускаем технологичные решения. Мы знаем, что малый бизнес – это серьезно. А сейчас мы решили дать клиентам возможность немного отвлечься во время решения важных бизнес-задач, освежить знания по истории бизнеса и при этом заработать реальные деньги и баллы», — рассказал директор малого и микробизнеса Денис Осин.

По его словам, это то первая игра в мобильном приложении и интернет-банке. Он также выразил уверенность, что такие практики могут стать традиционными для банка.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Альфа-Банк стал лидером по объему и количеству кредитов, выданных предпринимателям под «зонтичное» поручительство Корпорации МСП за 8 месяцев 2023 года. По данным корпорации, с начала года банк заключил более 3,7 кредитных договоров с «зонтичным» поручительством на сумму более 43 млрд рублей.