В России подешевели крабы из-за отсутствия спроса

В России резко подешевел краб из-за сокращения экспорта после введения санкций. Однако даже по сниженным ценам он не пользуется спросом у населения из-за отсутствия культуры потребления. Об этом рассказал РБК глава крупнейшего крабодобытчика «Антей» Иван Михнов на ВЭФ.

По его словам, хороший краб-стригун сейчас стоит 500-600 рублей за кг, что дешевле раков. Но люди его практически не покупают, так как не привыкли есть крабов, большая часть которых традиционно шла на экспорт.

«Сегодня идеальная ситуация, при которой Россия могла бы есть дешевого и нормального краба. Но культуры потребления нет – сейчас это нужно бегом создавать», – сказал Михнов.

До недавнего времени одним из крупнейших импортеров российских крабов были США, но после введения санкций они прекратили покупать эту продукцию у России. В итоге экспорт крабов в 2022 году сократился на 21%.

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