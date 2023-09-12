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КНДР и Приморье запустят проекты в сфере туризма, сельского хозяйства и строительства

Губернатор Приморья Кожемяко рассказал о планируемых совместных проектах с КНДР

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что в регионе планируют запустить совместные проекты в сфере туризма, сельского хозяйства и строительства с КНДР. Соответствующую публикацию он выложил в Telegram-канале после встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

«Комиссия сейчас будет прорабатывать эти механизмы, но мы надеемся, что здравоохранение в Корее снимет ограничения, что позволит более плотные контакты», — сообщил он.

По словам Кожемяко, из Приморья глава Северной Кореи отправился в другие регионы РФ на поезде.

До этого глава Минприроды Козлов встретил Ким Чен Ына на станции Хасан в Приморском крае.

12 сентября заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко допустил, что во время поездки лидера КНДР в Россию может быть поднята тема реализации проекта модернизации железной дороги от станции Хасан (Россия) до корейского порта Раджин.

Ранее Песков прокомментировал сообщения об обмене письмами между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

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