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В России заявили о серьезных рисках перегрева ипотеки

Эксперт Беликов: риски перегрева ипотеки серьезны, власти начнут охлаждать рынок

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Михаил Куравлев/РИА «Новости»

Риски перегрева ипотеки в России являются серьезными и уже стали заметны, поэтому власти в ближайшее время начнут охлаждать рынок. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов.

По словам эксперта, уже снизились частота и суммы досрочных погашений кредитов на жилье. Кроме того, ухудшилось качество новых займов и владельцев ипотеки по параметрам LTV (отношение суммы запрашиваемого кредита к стоимости имущества, предоставляемого заемщиком в залог, применяется банками при расчете суммы возможного займа — «Газета.Ru»). Также увеличилась долговая нагрузка, а цена недвижимости закрепилась на высоких уровнях.

«Уже в ближайшие месяцы рынок будет охлаждаться как регуляторными мерами, так и естественными факторами», — предположил Беликов.

По его словам, речь прежде всего идет о вводе достаточно консервативных надбавок к риск-весам новых кредитов на жилье при неоптимальных сочетаниях LTV или первоначального взноса и долговой нагрузки заемщика с октября. К естественным факторам охлаждения рынка он отнес снижение платежеспособного спроса, высокую стоимость квартир и увеличение ставок, которое не так окажет давление на рынок при том, что не затронет льготные программы.

Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме во вторник заявил о наличии определенных рисков для экономики из-за льготной ипотеки. До этого о рисках упоминал директор департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков. По его словам, ключевая ставка растет, бюджет платит больше в рамках госпрограмм по ипотеке, а доходы банков растут. По информации газеты «Ведомости», правительство РФ собирается поднять минимальный первоначальный взнос по льготной ипотеке с 15% до 20% и снизить размер субсидии для банков.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с российским рынком недвижимости осенью.

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