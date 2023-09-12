ЕС исключит из санкционного списка трех российских бизнесменов

Евросоюз исключит из санкционного списка российских бизнесменов Григория Березкина, Александра Шульгина, Фархада Ахмедова. Об этом сообщает агентство Reuters.

По информации двух дипломатических источников агентства, ЕС не будет продлевать санкции против трех граждан РФ. Срок их действия истекает 15 сентября.

«Это трио — российский бизнесмен Григорий Березкин, миллиардер Фархад Ахмедов и бывший глава российской компании Ozone Александр Шульгин», — говорится в материале.

Как отмечает агентство, Евросоюзу необходимо единогласное решение всех 27 государств-членов блока, чтобы ввести санкции в отношении какого-либо физического лица или компании.

6 сентября сообщалось, что суд ЕС снял санкции с экс-главы Ozon Александра Шульгина. Решение вступит в силу через два месяца, в течение которых Совет ЕС может подать апелляцию. Это стало первым подобным прецедентом: в прошлом ограничения Евросоюза снимали только с родственников попавших под санкции бизнесменов. Как Шульгину удалось отстоять свои права читайте в материале «Газета.Ru».

Ранее попавший под санкции миллиардер Авен заявил, что не знает, как выжить в Лондоне.