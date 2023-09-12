Стало известно, какая газировка заменила россиянам Coca-Cola

Россияне стали чаще покупать газированные напитки и воду с российскими наименованиями «Добрый cola» и «Черноголовку» после ухода из России Coca-Cola и Pepsi. Это следует из статистики ресурса «Чек индекс» компании «Платформа ОФД», подготовленной по запросу «Газеты.Ru».

По данным ресурса, число покупок газированных напитков в России в июне-августе выросло на 9% по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года, в топ-продаж вошли напитки отечественных брендов в бутылках по 0,5 и 2 литра. Количество покупок газированной воды выросло на 7%, в топ-продаж вошли позиции российских брендов в бутылках по 0,5 и 1 литр.

Вода и напитки за год прибавили в стоимости почти одинаково. Средний чек покупки газированной воды вырос на 6% до 68 рублей, напитков – на 5% до 118 рублей.

Аналитики «Платформы ОФД» отметили, что продажи газировки этим летом превысили уровень не только 2022, но и докризисного 2021 года.

«Причиной стали активный внутренний туризм и автопутешествия, которые способствовали более высокому интересу к группам товаров из фастфуда, укрепление потребительского оптимизма в целом, а также более эффективная маркетинговая политика производителей по дистрибуции новых марок с отечественными наименованиями», — объяснили эксперты.

Продажи показывают, что покупатель демонстрирует высокую адаптивность к новой продукции, добавили они. Так, после ухода из России Coca-Cola и Pepsi, совокупно доля этих брендов в продажах стала ниже 20%, в то время как еще в первой половине 2022 года была выше 90%.

«Сейчас эти напитки в Россию завозятся из дружественных стран по параллельному импорту. На смену им пришли другие марки, такие как Добрый cola, Evervess и др., а также укрепилось присутствие отечественных, таких как Черноголовка», — подчеркнули специалисты.

«Чек Индекс» провел исследование в январе — сентябре 2023 года. В рамках него были проанализированы чеки с касс, в объеме 55 млн кассовых чеков ежедневно. Использовалась агрегированная обезличенная информация о продажах из сетевой и несетевой торговли, сферы услуг. Аналитические модели работают на базе 90 млрд чеков в системе BigData компании и накопленной экспертизе за 7 лет.

Ранее сообщалось, что россияне стали больше покупать фастфуда.