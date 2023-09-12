Путин пообещал стабилизировать курс рубля без «резких движений»

Непреодолимых проблем с курсом рубля нет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Это, конечно, вопрос, который требует своего кропотливого исследования <…> финансовых властей так называемых», — сказал Путин.

Он отметил, что не видит в этом вопросе непреодолимых проблем и сложностей. Российский лидер добавил, что резких движений в решении вопросов с курсом рубля никто делать не будет.

Путин поддержал увеличение Центробанком ключевой ставки. По его мнению, эта мера сдерживает экономику, но зато снижает инфляцию.

12 сентября курс доллара и евро резко упал. По мнению аналитика «БКС Форекс» Анатолия Трифонова, у рубля есть шансы укрепиться.

Президент, председатель правления Сбера Герман Греф заявил на пресс-конференции на полях ВЭФ, что не ожидает дальнейшего повышения ключевой ставки. Он выразил мнение, что регуляторные меры, направленные на борьбу с инфляцией, будут действовать не долго.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.