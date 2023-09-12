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РФПИ усилил работу в фармсекторе

Кирилл Дмитриев рассказал о продолжении деятельности РФПИ в фармсекторе

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Пресс-служба РФПИ

Соглашение с индийской компанией о строительстве фармацевтического завода в Мурманской области — это продолжение деятельности Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в фармсекторе, заявил сегодня во время пресс-подхода на полях ВЭФ-2023 глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Как вы помните, мы успешно развивали вакцину «Спутник», тесты и препараты против ковида, сейчас мы активно заняты импортозамещением. Этот завод, который будет построен в Мурманской области, пример нашей работы с партнерами по импортозамещению», – отметил он.

Вчера Российский фонд прямых инвестиций подписал соглашение с ООО «САФФАРМ» дочерней структурой индийской фармацевтической компании Safecon Lifesciences и ООО «Биофармацевтический центр» об инвестициях в производство лекарственных средств и фармацевтических субстанций в Мурманской области.

В августе 2023 года индийская компания «САФФАРМ», объявившая о желании открыть фармацевтическое производство в Заполярье, стала резидентом Арктической зоны РФ. В планах инвесторов из Индии — строительство к 2027 году в Мурманске фармацевтического завода, который будет производить импортозамещающую продукцию. В компании будет создано 280 рабочих мест. Предположительный объем производства составит 1,3 млрд единиц препаратов в год. По соглашению с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики в проект будет инвестировано более 9,2 млрд рублей.

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