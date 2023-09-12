Герман Греф прокомментировал ограничение контроля за оборотом валюты

Курс рубля остается крайне волатильным несмотря на отсутствие проблем с платежным балансом, и стоимость российской валюты не соответствует реальности, заявил на пресс-конференции в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

«Я никогда не был большим сторонником валютного регулирования. Сейчас все настолько технологично, что любые меры валютного контроля легко обходятся. Тем не менее, такое регулирование необходимо, так фиксируются, например, утечки капитала через рублевые активы, чего раньше не наблюдалось. Нужно внимательно смотреть, что с этим можно сделать, но мне кажется, что административные меры здесь не очень хороши, нужно действовать более тонко. Сегодня все хорошо с платежным балансом, тем не менее, курс остается очень волатильным, и стоимость рубля не соответствует реальности. Знаю, что ЦБ уже занимается этим вопросом», — сказал Греф.

Герман Греф также прокомментировал ситуацию вокруг исков прокуратуры в отношении бизнесменов.

«Мы видим большое количество исков от прокуратуры по сделкам, где срок исковой и приобретательской давности давно прошли. Мне кажется, есть два столпа, на которых держится вся рыночная экономика: незыблемость права собственности и стабильность хозяйственного оборота. В противном случае такая структура теряет популярность, и бизнес начинает искать выход — например, происходит утечка рублевых активов. Создание благоприятного инвестиционного климата по крайней мере для собственных инвесторов – одна из ключевых задач экономических властей», — уверен глава Сбербанка.

Ранее Герман Греф сообщил, что Сбербанк рассчитывает превысить текущий прогноз по рентабельности капитала (ROE) на 2023 год — свыше 22%.«На текущий момент мы видим, что наш бизнес растет лучше наших последних прогнозов, а это значит, что мы идем к тому, чтобы закончить год лучше наших прогнозов по рентабельности», — отметил глава Сбербанка.