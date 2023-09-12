В России заговорили о дефиците железнодорожных платформ

В России на рынке железнодорожных платформ, используемых для перевозки контейнеров, наблюдается сокращение производства, рассказал РБК генеральный директор компании «Трансконтейнер» Виталий Евдокименко. Он отмечает, что объем выпуска таких платформ значительно снизился за последние годы.

По словам Евдокименко, заводы все больше сосредоточены на выпуске полувагонов, хопперов (вагонов для сыпучих грузов) и цистерн, которые являются более прибыльными сегментами. Производство платформ для перевозки контейнеров организуется по остаточному принципу. Если в 2021 году было произведено около 25 тыс. таких платформ, то в прошлом году — 12,3 тыс., а на текущий год прогнозируется 8 тыс. В 2024 году ожидается выпуск всего 6,5 тыс. платформ.

«Трансконтейнер» является крупнейшим железнодорожным контейнерным оператором в России и СНГ. У компании имеется 40 тыс. фитинговых платформ. Согласно данным Объединения вагоностроителей, на август 2023 года на российском рынке эксплуатировалось 108,5 тыс. таких платформ.

Специалисты подтверждают сокращение производства железнодорожных платформ в 2023 году. Руководитель отдела исследований грузовых перевозок Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Александр Слободяник отмечает, что особенно значительное снижение производства наблюдается в сегменте фитинговых платформ. По данным ИПЕМ, с января по август 2023 года было зарегистрировано 5,4 тыс. таких платформ, что на 29,3% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

Евдокименко предупредил о росте стоимости фитинговых платформ из-за сокращения их производства. С начала 2023 года их цена выросла на 30%, до 5 млн рублей без учета НДС. Однако даже по такой цене приобрести их сложно из-за дефицита на рынке.

Тем не менее, исполнительный директор Объединения вагоностроителей Евгений Семенов заверяет, что на рынке нет дефицита фитинговых платформ. Он отмечает, что предприятия объединения готовы удовлетворить потребности рынка в любом типе грузового подвижного состава. В Объединение вагоностроителей входят 27 компаний, включая такие крупные заводы, как Уралвагонзавод, Тихвинский вагоностроительный завод и «РМ Рейл». Представители компании «РМ Рейл» подтверждают отсутствие дефицита фитинговых платформ.

Ранее в России рассмотрели продление срока службы вагонов без модернизации.