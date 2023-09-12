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В России открывается второй сезон чемпионата среди частных инвесторов

Инвесторы-победители чемпионата разделят между собой 100 млн рублей

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

«Тинькофф Инвестиции» объявили о старте второго сезона российского инвестиционного чемпионата (РИЧ) среди частных инвесторов, сообщает Тинькофф.

Общая сумма призового фонда составит 100 млн рублей. Основная задача участников — получить за время проведения чемпионата как можно большую доходность при торговле финансовыми инструментами.

Первый Российский инвестиционный чемпионат стартовал осенью 2022 года.

«В прошлом году в чемпионате участвовали 250 тысяч человек, а максимальная доходность за время проведения соревнования достигла 766%. В этом году мы планируем привлечь еще больше участников, а также разные категории инвесторов, в том числе за счет гибкости формата», — отметил руководитель российского инвестиционного чемпионата Марат Ишмеев.

В 2023 году число победителей чемпионата, которые получат денежные призы, увеличено в 400 раз – до 40 тыс. человек. Появились и отдельные номинации - для студентов и тех, кто торгует в терминале «Тинькофф Инвестиций».

Чемпионат пройдет в два этапа: Первый этап чемпионата пройдет с 11 сентября по 21 октября. Победить в этом этапе смогут 40 тыс. человек, которые поделят между собой 50 млн призового фонда. Второй этап пройдет с 23 ноября по 10 декабря. В нем будет отдельное соревнование между активными трейдерами-блогерами социальной сети «Пульс» и всеми остальными инвесторами. Призовой фонд второго этапа составит 50 млн рублей.

В чемпионате смогут участвовать все клиенты «Тинькофф Инвестиций» с балансом от 10 000 рублей на брокерском счете и зарегистрированные в социальной сети «Пульс». Участников чемпионата поделят на пять категорий в зависимости от размера счета на момент присоединения к соревнованиям.

«Наши усилия направлены на то, чтобы как можно больше человек не боялись принять участие в соревновании, попробовали свои силы на фондовом рынке и повысили опыт в инвестициях», — отметил руководитель российского инвестиционного чемпионата Марат Ишмеев.

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