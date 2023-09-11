Доллар на Мосбирже завершил торги падением

Российский рубль по итогам торгов понедельника, 11 сентября, вырос на Московской бирже к доллару и юаню. Об этом сообщает РИА Новости.

Доллар по итогам торгов стоит 95,08 рубля, юань — 13,02 рубля. При этом доллар в последнюю минуту торгов опускался до 95 рублей ровно – на минимум с конца августа.

Курс доллара расчетами «завтра» за день упал на 2,7 рубля, до 95,08 рубля, юаня — на 25 копеек, до 13,02 рубля, евро — на 2,3 рубля, до 102,50 рубля.

В течение дня сообщалось, что курс доллара на Московской бирже опустился ниже 96 рублей впервые с 1 сентября. Евро также отметился падением: на 16.22 мск он снизился до 102,88 рубля впервые с 28 августа.

По мнению аналитика «БКС Форекс» Анатолия Трифонова, рубль может укрепиться в случае резкого роста ключевой ставки Центробанка РФ 15 сентября и при увеличении объема продаж регулятором иностранной валюты. Однако вряд ли Банк России пойдет на значительное повышение ставки, отметил эксперт.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.