Рубль усилил позиции на Мосбирже по отношению к доллару и евро

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 96 рублей впервые с 1 сентября, следует из данных торговой площадки.

На 16.19 мск доллар падал до 95,88 рубля.

Евро также отметился падением: на 16.22 мск он снизился до 102,88 рубля впервые с 28 августа.

Кроме того, курс юаня расчетами «завтра» на 16.13 мск снизился на 15 копеек — до 13,11 рубля.

По мнению аналитика «БКС Форекс» Анатолия Трифонова, рубль может укрепиться в случае резкого роста ключевой ставки Центробанка РФ 15 сентября и при увеличении объема продаж регулятором иностранной валюты. Однако вряд ли Банк России пойдет на значительное повышение ставки, указал эксперт.

К евро рубль может укрепиться за счет ослабления курса «европейца» к «американцу», добавил Трифонов.

Он также отметил, что курс доллара на неделе с 11 сентября составит 97-99 рублей.

По прогнозам главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, в сентябре доллар будет стоить на бирже 94-99 рублей, а евро – 102-108 рублей.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.