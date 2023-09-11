Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Рубль усилил позиции на Мосбирже по отношению к доллару и евро

Курс доллара на Мосбирже упал ниже 96 рублей впервые с 1 сентября

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 96 рублей впервые с 1 сентября, следует из данных торговой площадки.

На 16.19 мск доллар падал до 95,88 рубля.

Евро также отметился падением: на 16.22 мск он снизился до 102,88 рубля впервые с 28 августа.

Кроме того, курс юаня расчетами «завтра» на 16.13 мск снизился на 15 копеек — до 13,11 рубля.

По мнению аналитика «БКС Форекс» Анатолия Трифонова, рубль может укрепиться в случае резкого роста ключевой ставки Центробанка РФ 15 сентября и при увеличении объема продаж регулятором иностранной валюты. Однако вряд ли Банк России пойдет на значительное повышение ставки, указал эксперт.

К евро рубль может укрепиться за счет ослабления курса «европейца» к «американцу», добавил Трифонов.

Он также отметил, что курс доллара на неделе с 11 сентября составит 97-99 рублей.

По прогнозам главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, в сентябре доллар будет стоить на бирже 94-99 рублей, а евро – 102-108 рублей.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях