Еще один банк усовершенствовал свою веб-версию

Функционал веб-версии ВТБ Онлайн стал таким же, как у мобильного приложения. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов.

По его словам, в результате доработок, теперь пользователям веб-версии доступны такие функции, как вход с помощью биометрии, использование адресной книги при совершении операций, оплата услуг по QR-коду, подключение дополнительных настроек безопасности и другое.

«Последние полтора года мы планомерно обновляли функционал веб-версии ВТБ Онлайн, чтобы полностью адаптировать его под мобильное приложение. Значительные доработки помогли не только сохранить клиентов, но и увеличить их аудиторию на треть. Принципиально важно, что наши клиенты, независимо от своей операционной системы, не испытывают никаких ограничений в онлайн обслуживании при сохранении привычно высокой скорости и качества работы сервиса», — отметил Чугунов.

Он рассказал, что на сегодняшний день пользователями ВТБ Онлайн являются уже 13,5 млн человек. По его словам, его аудитория с начала 2023 года она выросла на 32%.

Напомним, ВЭФ-2023 проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Участники обсуждают создание новой экономической модели мира, модернизацию энергетической сферы, реновацию городов и развитие экономики в условиях санкций.