Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Еще один банк усовершенствовал свою веб-версию

Российский банк уравнял функционал своей веб-версии с приложением

close
100%
Depositphotos

Функционал веб-версии ВТБ Онлайн стал таким же, как у мобильного приложения. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов.

По его словам, в результате доработок, теперь пользователям веб-версии доступны такие функции, как вход с помощью биометрии, использование адресной книги при совершении операций, оплата услуг по QR-коду, подключение дополнительных настроек безопасности и другое.

«Последние полтора года мы планомерно обновляли функционал веб-версии ВТБ Онлайн, чтобы полностью адаптировать его под мобильное приложение. Значительные доработки помогли не только сохранить клиентов, но и увеличить их аудиторию на треть. Принципиально важно, что наши клиенты, независимо от своей операционной системы, не испытывают никаких ограничений в онлайн обслуживании при сохранении привычно высокой скорости и качества работы сервиса», — отметил Чугунов.

Он рассказал, что на сегодняшний день пользователями ВТБ Онлайн являются уже 13,5 млн человек. По его словам, его аудитория с начала 2023 года она выросла на 32%.

Напомним, ВЭФ-2023 проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Участники обсуждают создание новой экономической модели мира, модернизацию энергетической сферы, реновацию городов и развитие экономики в условиях санкций.

Все новости на тему:
ВЭФ-2023
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях