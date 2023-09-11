Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Шохин заявил о беспокойстве бизнесменов из-за возможности национализации

Глава РСПП Шохин заявил о беспокойстве бизнесменов из-за процессов национализации

close
100%
Нина Зотина/РИА «Новости»

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что процесс национализации несет в себе ряд негативных последствий. Его слова приводит РБК.

«На самом деле, мне кажется, что стабильность в нынешних условиях важнее второстепенных оснований для того, чтобы отобрать активы у ныне действующих собственников», — сказал он.

По его словам, во время приватизации в 90-е годы в худшем положении оказался финальный собственник, а в выигрышном — тот, кто «откешился» в свое время.

В июле стало известно, что поступления от приватизации в российскую казну в семь раз превысили запланированные. Так, в казну поступило 12,1 млрд, тогда как предполагалось, что доходы будут на уровне 1,8 млрд рублей ежегодно в период с 2023 по 2025 год. В Росимуществе указали, что план удалось перевыполнить благодаря крупной сделке во втором квартале 2023 года. Кроме того, из-за упрощения процедур приватизации число проданных объектов выросло на 200% в первом квартале 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Ранее сообщалось, что большая приватизация в России должна состояться.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях