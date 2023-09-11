Шохин заявил о беспокойстве бизнесменов из-за возможности национализации

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что процесс национализации несет в себе ряд негативных последствий. Его слова приводит РБК.

«На самом деле, мне кажется, что стабильность в нынешних условиях важнее второстепенных оснований для того, чтобы отобрать активы у ныне действующих собственников», — сказал он.

По его словам, во время приватизации в 90-е годы в худшем положении оказался финальный собственник, а в выигрышном — тот, кто «откешился» в свое время.

В июле стало известно, что поступления от приватизации в российскую казну в семь раз превысили запланированные. Так, в казну поступило 12,1 млрд, тогда как предполагалось, что доходы будут на уровне 1,8 млрд рублей ежегодно в период с 2023 по 2025 год. В Росимуществе указали, что план удалось перевыполнить благодаря крупной сделке во втором квартале 2023 года. Кроме того, из-за упрощения процедур приватизации число проданных объектов выросло на 200% в первом квартале 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Ранее сообщалось, что большая приватизация в России должна состояться.